Boekenmarkt met kunstveiling in Hank

HANK • In het weekend van 25 en 26 januari is er weer de bekende boekenmarkt in Hank.

De markt wordt gehouden in de parochiezaal, Kerkstraat 15A in Hank en is beide dagen geopend van 10:00 tot 15:00 uur. De markt wordt georganiseerd door de BoekbankHank.

De opbrengst is zoals gebruikelijk voor Stichting De Toren. Behalve boeken zijn er deze keer ook veel cd's en dvd's te koop. Daarnaast worden tijdens deze editie van de boekenmarkt ook enkele schilderijen geveild.

Op zaterdagmiddag worden om 13:00 uur vier werken van Cornelis Vrins (1926-2019) geveild. Ze zijn beschikbaar gesteld door zijn zoon Leon Vrins uit Hank, die ook een werk van eigen hand beschikbaar stelt.