Sportquiz in Wijkestein voor senioren

WIJK EN AALBURG • Bij Zorgplein Maaswaarden in Wijk en Aalburg wordt donderdag 23 januari een sportquiz gehouden.

Niet alleen bewoners van Wijkestein zijn daarbij welkom, ook andere geïnteresseerde senioren kunnen zich buigen over vragen als 'Wie was de eerste Elfstedenkampioen?' en 'In welk jaar werd het Nederlands voetbalelftal Europees kampioen?'.

De sportquiz wordt geleid door Jetty Duister van Sport in de Spotlights.

De inloopmiddag vindt plaats in De Stroom en de deuren zijn vanaf 14:00 uur geopend. De quiz begint om 14:30 uur. De entree bedraagt 5 euro, inclusief koffie en iets lekkers.