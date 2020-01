Leerlingen van 't Willem maken tijdschrift over 'Vrede & Vrijheid'

WIJK EN AALBURG • Tussen 5 november 1944 en 5 januari 1945 verstrijken slechts twee maanden. Toch gaapt er een kloof tussen van vrijheid in Heusden en oorlog in Wijk en Aalburg. In het tijdschrift 'Vrede & Vrijheid' van het Willem van Oranje College over 75 jaar bevrijding wordt een inkijkje gegeven in die zwarte bladzijde uit onze geschiedenis.

Maar het tijdschrift dat door de leerlingen is gemaakt verhaalt niet alleen de geschiedenis van 75 jaar geleden, maar laat ook jongeren aan het woord over vrijheid en vrede. Zoals leerlingen van de Internationale Schakelklas in Waalwijk.

Niet bang

Zo schrijft Kivara uit Syrië: "Je bent vrij, omdat je naar school kan gaan. Er is geen oorlog, je bent niet bang in Nederland." Sarytha Veldman uit Wijk en Aalburg hield een interview met Adnan uit Damascus, die moest vluchten vanwege de oorlog.

Geschiedenisleraar Peter-Willem Langebeeke van het Willem van Oranje College daagde zijn leerlingen uit om voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog op te zoeken.

Granaatscherf

Zoals de granaatscherf uit Babyloniënbroek van Mina van der Beek die haar achterkleinzoon Kayo Romijn heeft geërfd na haar overlijden. "Leerlingen vragen me vaak wat ze nu aan geschiedenis hebben, maar door het tijdschrift zijn ze gaan beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Al die voorwerpen hebben ook emotionele waarde en de verhalen van mensen die oorlog hebben meegemaakt gaan over emoties zoals angst en pijn", zo vertelt geschiedenisleraar Langebeeke.

Wijkestein

De presentatie van het tijdschrift 'Vrede & Vrijheid' vindt plaats in Wijkestein, in aanwezigheid van bewoners en leerlingen van 't Willem. "We hebben bewust gekozen voor januari om het tijdschrift te presenteren", zo vertelt directeur Arie van Vuuren van het Willem van Oranje College. "Wijk en Aalburg was nog bezet in januari 45, maar 500 meter verderop was Heusden al bevrijd." Door de oorlogsverhalen geeft het tijdschrift ook betekenis aan vrijheid anno 2020.

Burgemeester Egbert Lichtenberg mag de eerste exemplaren uitreiken aan het echtpaar Korevaer, de familie Van Kooten en de heren Versteeg en Grandia.

"Juist de verbinding tussen jongeren en ouderen in het tijdschrift maakt dat de verhalen doorgegeven worden. Deze zomer ben ik met mijn eigen kinderen naar Normandië geweest, daar zie je aan de lantaarnpalen beelden van de soldaten. Dat maakt je dankbaar voor de vrijheid in ons land."

Het kleurrijke tijdschrift met verhalen, gedichten en tekeningen wordt huis aan huis verspreid in een deel van Altena, de Bommelerwaard en de Langstraat.

Hannie Visser-Kieboom