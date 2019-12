Oliebollenactie van ACKC

ALMKERK • Op oudejaarsdag komen de Almkerkse korfballers van ACKC weer langs de deuren om oliebollen te verkopen.

Dit zijn geen fabrieksoliebollen; ze worden traditioneel in het clubhuis gebakken, volgens ambachtelijk recept en dit levert heerlijke oliebollen op.

Ook kunnen mensen de oliebollen van tevoren bestellen en dan bezorgen de Almkerkse korfballers ze gratis thuis. Bestellen kan via de website van AKCK of via 0183-401603 (familie Meerman) of 0183-401524 (familie Rodermond). Een zak van vijf oliebollen kost 3,50 euro

http://www.ackc.nl