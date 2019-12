Koninklijke onderscheiding voor Bas van Andel uit Almkerk

ANDEL • Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft zaterdagavond zijn eerste Koninklijke Onderscheiding uitgereikt als burgemeester van Altena.

Het lintje was voor Bas van Andel (65 jaar) uit Andel.

De Vrijbuiters

Hij is al 40 jaar, sinds de oprichting, enorm betrokken bij wandelsportvereniging De Vrijbuiters. In de loop der jaren is hij penningmeester en secretaris geweest en sinds dit jaar is hij de voorzitter van de vereniging.

Van Andel is een van de belangrijkste krachten achter de wandeltocht 'De 80 van Altena', die in 2019 met groot succes en zeer professioneel is georganiseerd.

Samenloop voor Hoop

Daarnaast zet hij zich actief in voor de Drunense Atletiek Klub, buurtvereniging De Zwaan en is hij actief voor de Samenloop voor Hoop, waar hij dit jaar met zijn team maar liefst 10.000 euro wist binnen te halen.

Bas van Andel is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking vond plaats in 't Buitenhof in Andel, voorafgaan aan de feestavond in het kader van het 40-jarig bestaan van De Vrijbuiters.