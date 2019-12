SMB Genderen viert 30-jarig jubileum met jubileumshow

GENDEREN • Bij SMB Genderen BV begint donderdag 12 december de jubileumshow om het 30-jarig bestaan te vieren.

In 30 jaar tijd is er veel gebeurd. Johan Smelt nam in 1989 de landbouwmechanisatietak over van Gerrit Struik en vestigde zich aan de Oegemastraat 25. Al vrij snel daarna werd het bedrijf op het huidige adres aan de Genderensedijk 15a gevestigd.

Inmiddels zijn Van Loon Mechanisatie uit Dussen en Merlo-dealer Verschoor Handel en Techniek overgenomen door het bedrijf. De verreikers vormen een hele mooie aanvulling op het assortiment van het bedrijf.

Arnoud Smelt kwam in 1999 samen met zijn broers Christian en Eduard in loondienst bij zijn vader. In 2011 zijn Johan en Emmie Smelt uit het bedrijf getreden en nam Arnoud de taken van zijn vader over. Hij wordt hierbij ondersteund door zijn personeel.

Verbouwingen

In de loop van de tijd is het bedrijf gegroeid en hebben er al de nodige verbouwingen plaatsgevonden. Op dit moment is het wachten op de facelift van de gevel van het gebouw, die geheel in Kubota-stijl gaat worden. SMB Genderen BV is namelijk vanaf 2014 full-line dealer van Kubota.

Kubota biedt een groot arsenaal aan machines, dat varieert van gazonmaaiers tot grote tractoren en kranen.

Naast het uitgebreide Kubota en Merlo assortiment, kunnen mensen bij SMB Genderen BV ook terecht voor machines van Giant, AVR, Beco, Agrifac en Husqvarna. In de winkel is ruimte ingericht voor gereedschap, waaronder ook tuingereedschap, dus ook particulieren kunnen prima bij SMB Genderen BV terecht.

Jubileumshow

Mensen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen op de jubileumshow van SMB Genderen BV, die gehouden wordt op donderdag 12 en vrijdag 13 december van 13:00 uur tot 22:00 uur en op zaterdag 14 december van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Tijdens de show wordt aandacht besteed aan de diensten en producten die het bedrijf te bieden heeft. Daarnaast is ook een deel van de occasions te bezichtigen.

