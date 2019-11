ALMKERK • De film 'Sinterklaas en de Magische Tover Spiegel', opgenomen in en rond Altena, gaat zondag in première in bioscoop Hollywoud in Almkerk.

Het is de eerste bioscoopfilm van Fort Fox Studio's en script en regie zijn van Cornee Vos uit Andel en Jesse van den Heuvel uit Nieuwendijk.

In de film zijn veel bekende acteurs en locaties uit Altena te zien.

'Sinterklaas en de Magische Tover Spiegel' gaat over de boeven Bob en Tom, die dit jaar opnieuw proberen de intocht van Sinterklaas tegen te houden. Ze zijn echter niet met zijn tweeën, maar met zijn drieën. Ze hebben een nieuwe handlanger gevonden: Boevin Bep.