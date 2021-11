A27 dicht tussen Hank en Nieuwendijk na ongeval

HANK/NIEUWENDIJK • De A27 is in de richting van Gorinchem afgesloten door een ongeval tussen Hank en Nieuwendijk. De hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Een auto en een bestelbus zouden tegen elkaar zijn gebotst. Eén van de betrokken bestuurders moest door de brandweer bevrijd worden en is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Automobilisten die richting Gorinchem reizen moeten nu een alternatieve route volgen vanaf knooppunt Hooipolder over de A59, A16 en A15.