Auto belandt naast N267 in sloot, bestuurder spoorloos

WIJK EN AALBURG • Een automobilist is maandagochtend omstreeks 5:00 uur bij Wijk en Aalburg met zijn voertuig op zijn kop in de sloot terecht gekomen.

Dat gebeurde langs de N267.

De auto is vermoedelijk vanuit de richting van Veen gekomen en in de berm geraakt en zo vervolgens op de kop in de sloot terecht gekomen.



Van de bestuurder was geen spoor te bekennen, toen de hulpdiensten aankwamen.



Een berger heeft de auto uit de sloot getakeld en meegenomen.