Vijftien hardrijders op de bon in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • De politie heeft vrijdag op de Transvaal in Sleeuwijk in 40 minuten tijd vijftien automobilisten op de bon geslingerd voor het overtreden van de maximum snelheid.

Op de Transvaal in Sleeuwijk mag maximaal 50 kilometer per uur gereden worden en de hoogst gemeten snelheid door de politie was vrijdag 85 kilometer per uur.

Vrijdag is overigens Dag van de Maximumsnelheid. Die is in het leven geroepen om bewustwording te creëren.