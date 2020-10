Vrouw moet rijbewijs inleveren tijdens actiedag Rent a Cop

REGIO • Tijdens een nieuwe editie van de actiedag Rent a Cop hebben politieagenten en boa’s donderdag twaalf bekeuringen uitgedeeld. Een vrouw moest in Woudrichem haar rijbewijs inleveren wegen een forse snelheidsovertreding.

De automobiliste scheurde met 113 kilometer per uur over de Ruigenhoekweg, waar maximaal 60 kilometer per uur is toegestaan.

Bij snelheidscontroles op de Jan Spieringweg in Woudrichem werden vier boetes uitgedeeld; op de Rijksstraatweg in Sleeuwijk waren dat er vijf.

Bij dorpshuis Vlechtwerk in Werkendam werd nog een persoon bekeurd wegens foutparkeren. In Sleeuwijk werd nog iemand op de bon geslingerd, omdat er geen autogordel gedragen werd.

Parkeergedrag

Een week lang konden inwoners van Altena aangeven waar de politie en boa’s van de gemeente deze donderdag eens een kijkje zouden moeten nemen. Meldingen gingen o.a. over hardrijden, vuurwerk en hondenpoep, maar een groot deel van de ingediende meldingen ging over parkeergedrag.

“Inwoners ervaren overlast van foutgeparkeerde voertuigen op kruisingen, in bochten of buiten de vakken. Dit is niet alleen vervelend, maar levert ook gevaarlijke situaties op”, zegt politieagent Nabil Bourgou.

“We hebben tijdens de actie met foutparkeerders gesproken om hen bewust te maken van hun gedrag. Die bewustwording dat ze niet juist geparkeerd staan en wat de gevolgen kunnen zijn, is er vaak niet.”

Fietsers

Daarnaast zijn op diverse locaties in Altena fietsers gecontroleerd.

“Er fietsen nog regelmatig mensen door het voetgangersgebied in winkelcentrum De Nieuwe Es in Sleeuwijk. Tijdens de controle hebben we fietsers gewaarschuwd en gesproken over de nieuwe regels in het centrum. Sinds enkele maanden is fietsen daar verboden”, vertelt boa Marleen Goedhart.

Bij een controle op de Maasdijk tussen Woudrichem en Rijswijk zijn vooral scholieren aangesproken die met meer dan twee naast elkaar fietsten. “Dit is gevaarlijk voor henzelf en voor andere weggebruikers”, benadrukt Bourgou.