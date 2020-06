Sportauto scheurt met 160 kilometer per uur over Bandijk

WERKENDAM • De bestuurder van een sportauto is zijn rijbewijs kwijtgeraakt, omdat hij bijna 100 kilometer per uur te hard reed op de Bandijk in Werkendam.

De man reed 159 kilometer per uur, waar 60 is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingevorderd en zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier gaat met deze casus verder, meldt de politie.

Tijdens de controle op de Bandijk werd nog een tweede rijbewijs ingenomen vanwege een snelheidsovertreding.