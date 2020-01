Alarmpistool gevonden in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • De politie heeft donderdagavond in een woning in Wijk en Aalburg een alarmpistool aangetroffen.

Die vondst kwam nadat er een MMA-melding bij de politie was binnen gekomen dat er zich in de woning mogelijk wapens bevonden.

Logischerwijze nam de politie de anonieme melding over mogelijk wapenbezit bijzonder serieus. Op basis daarvan werd de betreffende woning aan de Aalburgsestraat dan ook snel bezocht, waarbij het wapen werd aangetroffen.

Een 21 jarige inwoner van Veen, die in die woning aanwezig was, gaf vervolgens aan eigenaar te zijn van het alarmpistool. Hij is aangehouden.