Man gewond na schietincident in Veen

VEEN • Bij een schietincident in Veen is vrijdagmiddag een man gewond geraakt.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Grijze auto

Een politiehelikopter zoekt in de omgeving naar een grijze auto, waarin de verdachte mogelijk is weggereden. Het plaats delict is afgezet.

Rond 16:45 maakte de politie melding van een man met een schotwond op de Wielstraat in Veen. De hulpdiensten zijn vervolgens massaal ter plaatse gegaan.

Het slachtoffer van het schietincident #veen wordt naar het ziekenhuis gebracht. Toedracht is nog onduidelijk. Politie doet onderzoek en heeft een ruime PD (plaats delict) afgezet. — Politie Breda eo (@Politie_Breda) October 18, 2019

De verdachte van het schietincident #veen is mogelijk weggereden in een grijze auto. De #politieheli zoekt in de omgeving. — Politie Breda eo (@Politie_Breda) October 18, 2019