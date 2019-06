Museuminbreker gepakt na dna-hit

WERKENDAM • De politie heeft donderdag een 21-jarige inwoner van Raamsdonksveer aangehouden, omdat hij wordt verdacht van een inbraak bij het Biesboschmuseum in Werkendam op 5 november 2018.

Een dna-match deed de inbreker uiteindelijk de das om.

De man werd samen met enkele andere verdachten, onder wie zijn broer, al kort na de inbraak in dezelfde nacht in de omgeving aangehouden. Omdat er niet voldoende redenen waren om hen daarna nog langer vast te houden, werden zij nog diezelfde dag in vrijheid gesteld.

Bloedsporen

Bij het forensisch onderzoek in het museum werden echter bloedsporen aangetroffen veiliggesteld. Deze sporen werden in de loop van de tijd door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht.

Het dna bleek overeen te komen met dat van een van de al eerder gearresteerde verdachten. Daarom werd hij opnieuw als verdachte van deze inbraak opgepakt. Hij zit vast. De drie andere aangehouden personen zijn ook nog verdachten in deze zaak, maar het is uiteindelijk aan de officier van justitie om te bepalen of zij ook worden vervolgd.