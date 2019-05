E-bikedieven opgepakt in Werkendam

WERKENDAM • Agenten hebben woensdagavond aan de Tol in Werkendam twee mannen van 21 en 23 jaar oud opgepakt. Ze reden in een busje met daarin vier mogelijk gestolen e-bikes. De fietsen zijn in beslag genomen.

De politie besloot op woensdag 22:40 uur het busje aan de kant te zetten. Er was een melding binnen gekomen dat het busje met daarin de twee mannen door Werkendam heen reed.

De melder vond dat het tweetal zich verdacht gedroeg.

Bij controle bleken er vier fietsen achterin het busje te liggen. Mogelijk zijn deze van diefstal afkomstig. Daarop zijn de 21-jarige man uit Heerhugowaard en de 23-jarige man uit Alkmaar aangehouden. Het duo is vast gezet, de fietsen en de bestelbus zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.