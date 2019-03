Jacht vat vlam in Werkendam

WERKENDAM • Aan de Ferrandstraat in Werkendam is woensdagavond rond 19:30 uur een brand uitgebroken in een jacht.

Het jacht lag op het droge voor onderhoud. Hoe het vaartuig in brand kon vliegen is onbekend. De brandweer schaalde op naar middelbrand. De brandweer uit Werkendam en Sleeuwijk moesten ter plaatse om de brand te blussen.