Buren komen snel in actie bij brand in Dussen

DUSSEN • Snel handelen van de buren heeft ervoor gezorgd dat een brand in een caport aan de Korn in Dussen niet verder uit de hand is gelopen.

De brand in de carport ontstond dinsdagnacht rond 4:45 uur. Buren ontdekten de brand en trokken aan de bel. Door snel optreden van de bewoners kon de brand snel worden geblust. De bewoners hebben met emmers water de eerste blussing ingezet, zodat het vuur niet groter werd.

De brandweer heeft het vuur uiteindelijk gedoofd. De auto die onder de carport stond is snel weggereden. De brandweer van Dusssen en van Almkerk waren ter plaatse.

Biobak

Het vuur is vermoedelijk ontstaan in een biobak, waar wat broei in zat.