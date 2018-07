VEEN • De politie heeft vrijdagavond in een woning aan de Hubert Schreudershof een grote hoeveelheid (vermoedelijk) drugs gevonden.

Dat heeft politie Breda laten weten.

Ook is een woning aan de Ridderstraat in Culemborg doorzocht. Het onderzoek verliep in samenwerking met de woningbouwvereniging en de gemeente.

De politie ontving meerdere klachten over de woning aan de Hubertus Schreudershof en een anonieme melding.

Vrijdagavond controleerden agenten de woning en ze arresteerden drie personen: de bewoonster (25), een man die daar veel verblijft (24) en een 46-jarige man uit Culemborg.

In Veen vond de politie onder andere vier kilo amfetamine, ruim 150 gram cocaïne, zo'n 250 pillen, een boksbeugel en twee busjes pepperspray.

Ook doorzocht de politie de woning in Culemborg. Daar vonden agenten vijf kilo amfetamine, ruim tweehonderd pillen, een aantal hennepplanten en materiaal en vloeistof die gebruikt worden voor productie van drugs. De verdachten zitten vast voor verhoor.

