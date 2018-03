Werkendammers aangehouden na filmpje over vuurwapens

WERKENDAM • Politiemensen hebben vrijdag twee vuurwapens in beslag genomen en twee Werkendammers aangehouden. Aanleiding is een filmpje dat rondgaat op social media waarin een vuurwapen wordt getoond.

Het politieonderzoek leidde vrijdagmiddag naar een woning in Werkendam. Daar sprak de politie met de 50-jarige bewoner die de agenten vertelde waar het vuurwapen lag. De man is aangehouden voor het in bezit hebben van een vuurwapen en meegenomen naar het politiebureau.

Ander wapen

Omdat het wapen dat de man aan de politie gaf niet het wapen van het filmpje was, zette de politie het onderzoek voort. Korte tijd later troffen ze elders in Werkendam een minderjarige jongen uit Werkendam aan, die het wapen uit het filmpje wel in zijn bezit had. Hij heeft het aan de agenten gegeven, die het in beslag hebben genomen.

Weer vrijgelaten

Ook de jongen is daarop aangehouden voor het in bezit hebben van een vuurwapen. Het bleek in dit geval te gaan om een nepvuurwapen.

Beide verdachten zijn verhoord en zijn vrijdagavond, nadat ze een verklaring hadden afgelegd weer in vrijheid gesteld. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt.



Nepvuurwapens

De politie benadrukt dat nepvuurwapens verboden zijn. "Nepvuurwapens zijn voorwerpen die sprekend op echte vuurwapens lijken. Dat kunnen bijvoorbeeld speelgoedwapens zijn. In Nederland zijn alle namaakvuurwapens verboden. Bedenk dat de politie een nepwapen op straat vaak behandelt als een echt wapen en daarbij geen risico neemt. Dat kan tot levensgevaarlijke situaties leiden waarbij de politie misschien zelfs moet schieten. Als je met een goed lijkend nepwapen op straat rondloopt dat geschikt is om iemand mee te bedreigen, dan is dat een misdrijf. Je kunt er gevangenisstraf of een fikse geldboete voor krijgen. Als je met een CE-goedgekeurd speelgoedwapen voor een dreigende situatie zorgt, dan is dat een overtreding. De straf die hierop staat is ook stevig: een geldboete die kan oplopen tot duizenden euro's."