update Vrachtwagen met gevaarlijke stoffen gekanteld bij Werkendam, A27 weer open

GORINCHEM/WERKENDAM • Door twee ongevallen op de A27, bij Gorinchem en bij Werkendam, is donderdagmiddag de gehele snelweg afgesloten. Rond 13:10 waren de meeste banen weer vrij.

Door een ongeluk met een vrachtwagen bij Gorinchem is de rijbaan naar het noorden volledig afgesloten. De vrachtwagen vervoerde gevaarlijke stoffen en daarom is de snelweg in beide richtingen dicht.

Richting het zuiden is er een ongeluk geweest bij Werkendam. De rechter rijstrook was hier aanvankelijk alleen afgesloten. Maar door het ongeval met de vrachtwagen met gevaarlijke stoffen kan er ook naar het zuiden niemand meer verder rijden.

De #A27 bij Werkendam is in beide richtingen weer grotendeels vrijgegeven voor het verkeer. Het lijkt dus mee te vallen. Alleen richting het zuiden is nog één rijstrook afgekruist. — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) February 22, 2018