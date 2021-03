Fabio Jakobsen kan eindelijk weer breeduit lachen: Delore zegt ‘ja’ tegen huwelijksaanzoek

HEUKELUM • Zeven maanden na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen heeft wielrenner Fabio Jakobsen weer alle reden om breeduit te lachen. The Hurricane of Heukelum vroeg zijn vriendin Delore Stougje ten huwelijk en zij zei: 'Ja!'.

Jakobsen deelde beelden van zijn huwelijksaanzien woensdag op zijn socialmediakanalen.

Ook in sportief opzicht breken er naar verwachting weer betere tijden aan voor Fabio Jakobsen, die enkele weken geleden een gezichtsoperatie onderging. De sprinter van het Belgische Deceuninck-Quick verwacht nog minimaal vier à vijf maanden nodig te hebben voor genezing en om verder aan te sterken, en daarna zijn rentree te kunnen maken op wedstrijdniveau.