Hoe het toneelstuk ‘Nieuwpoort, het wel ende wee van een fort’ Langerak en Nieuwpoort samenbrengt

1 uur geleden

NIEUWPOORT • Tientallen toneelspelers nemen het publiek 31 mei en 1 juni met wandeltheater mee in de geschiedenis van Nieuwpoort. Een blik achter de schermen bij de voorbereidingen.

Of het toneelstuk ‘Nieuwpoort, het wel ende wee van een fort’ de Poorters en inwoners van Langerak bij elkaar brengt? Loop dan deze woensdagavond even mee, het gebouw van de Brede School in.

Op de trap zitten twee dames die de middelbare leeftijd ruim gepasseerd zijn. Tegenover hen staat een kind, prachtig aangekleed. Ze hebben de hoofden bij elkaar gestoken. “Wat speel je?” “Ik ben speler 31.” “Dat is de Fenix. Even kijken. Nee, dat moeten we even aan de regisseur gaan vragen.”

‘We doen echt alles zelf’

Leeftijdsgrenzen vallen weg tijdens de wekelijkse oefenavonden. En dat geldt ook voor de andere hokjes en vakjes, benadrukt Meinja van den Dool. Ze is één van de leden van het kernteam dat het evenement op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni in goede banen leidt.

“Dit zorgt echt voor verbinding. Met elkaar creëer je vanaf nul een compleet evenement. En we doen echt alles zelf: het maken van de kleding, het bouwen van de decors, er zijn tientallen vrijwilligers mee bezig.”

Gegiebel en gelach

Ze vertelt het terwijl op de achtergrond onder leiding van haar dochter Nina een groep meisjes begint met een serie dansoefeningen. “De emmers gooien we eerst naar links leeg, dan naar rechts. En dan lopen we die kant op.”

Voor de toeschouwers zal het er straks allemaal heel vanzelfsprekend uitzien, maar hier in het schoolgebouw merk je dat achter die vanzelfsprekend heel veel oefenen en hard werken zit. Maar: de sfeer is uitstekend. Tijdens het dansen is er de concentratie, ervoor en erna is er veel gegiebel en gelach.

Bisschop van Münster

Die lach zie je ook bij Ada van Vuuren, één van de toneelspelers. Ze neemt maar liefst drie rollen voor haar rekening. “De bisschop van Münster, een dominee en een veldmaarschalk. Of het lastig is om te switchen van kostuum? Nee, ik heb alles in één keer aan, dus ik kan heel snel veranderen van rol.”

Op andere plekken wordt de laatste hand gelegd aan kostuums. Twee dames die naar de uitgang lopen, bedenken zich op het laatste moment. In onvervalst Alblasserwaards: “Wacht effe, we motte nog gekeurd worde.”

Wandeltheater: voorstellingen op zes plekken

We vergeten het bijna te vertellen, maar ‘Nieuwpoort, het wel ende wee van een fort’ is niet zomaar een toneelstuk. ‘Communitiy wandeltheater’ is de officiële omschrijving. In de praktijk betekent het dat het publiek op maar liefst zes plaatsen een toneelstuk aangeboden krijgt, waarna in het dalletje het hele gezelschap voor de finale samenkomt.

De zes verschillende verhalen uit het stuk vertellen ieder vanuit een andere invalshoek over de ontstaansgeschiedenis van de vesting Nieuwpoort.

Ieder verhaal heeft andere personages en een eigen decor.

Hoe zat het bijvoorbeeld met het conflict dat de boeren hadden met Willem van Oranje? Wie was Nijs Groen? En wat heeft de heldin van Friesland met deze kleine stad aan de Lek te maken? De voorstelling geeft antwoord op deze en andere vragen.

Derde toneelstuk van regisseur Peter Meijer

Is alles Nieuwpoorts? Nee, daar moeten we eerlijk in zijn. Regisseur Peter Meijer komt uit Gouda. Maar je kunt hem moeilijk een onbekende noemen. ‘Nieuwpoort, het wel ende wee van een fort’ is namelijk al het derde toneelstuk dat hij speciaal voor de Alblasserwaardse vestingstad maakte, na ‘De schippersjongen van Nieuwpoort’ en ‘Brouwer’s Dam’.

Ook deze avond duikt hij onvermoeibaar in het hele schoolgebouw op voor overleg met acteurs, meekijken bij de repeteren van de jonge dansers en het geven van tips aan onder anderen speler 31.

‘Hij haalt het beste uit jezelf’

Even verderop steken een aantal toneelspelers de lof over de regisseur. “Iedereen kan van hem meedoen. Wij hebben totaal geen ervaring. Maar het bijzondere is dat hij er alles aan doet om het beste uit jezelf te halen. Dan kom je er op een gegeven moment achter dat je veel meer kunt dan je denkt. Echt geweldig.”

Peter Meijer zelf kijkt uit naar de voorstelling. “Heel veel mensen uit Nieuwpoort en omgeving hebben hard gewerkt om het stuk tot een succes te maken. Wij nodigen iedereen die de stad een warm hart toedraagt uit om te komen kijken. We beloven dat je verrijkt van nieuwe verhalen en ervaringen naar huis toe gaat.”

Voorverkoop kaarten



Vrijdag 31 mei (18.30-22.30 uur) en 1 juni (13.00-17.00 uur en 18.30-22.30 uur) geven meer dan honderd acteurs zes korte zelfstandige voorstellingen. In de online voorverkoop kosten de kaarten 10 euro.



Reserveren kan via de site nieuwpoort700plus.nl. Het is ook mogelijk om kaarten te kopen bij Stadsboederij Vredebest op de dagen van de uitvoering. Dan is de prijs 12,50 euro.