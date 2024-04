25-jarige vrouw wordt geschept door auto in Oud-Alblas

28 minuten geleden

OUD-ALBLAS • Een 25-jarige vrouw uit Oud-Alblas raakte donderdagmiddag gewond, nadat zij op de Heiweg in haar woonplaats werd geschept door een auto.

De vrouw was aan het hardlopen en werd rond 16.30 uur aangereden door een 44-jarige plaatsgenoot. De automobilist vertelde dat hij de hardloopster niet had gezien.

Hij merkte de vrouw pas op, nadat de aanrijding plaatsvond. Door de botsing kwam de twintiger een stuk verderop in de berm terecht. Eén van haar schoenen vloog over de sloot en kwam zo’n twintig meter verderop in een weiland terecht.

Omstanders boden eerste hulp

De politie en de ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse voor hulp. Intussen boden omstanders eerste hulp. De gewonde hardloopster is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek en verdere behandeling.

Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is nu nog niet duidelijk.

Mobiele telefoon automobilist in beslag genomen

Omdat de verkeersongevallendienst van de politie de zaak goed wilde onderzoeken, werd de Heiweg afgesloten voor sporenonderzoek.

In het kader van het onderzoek is ook de mobiele telefoon van de automobilist in beslag genomen. De politie hoopt op die manier te kunnen achterhalen hoe het mis kon gaan op de Heiw