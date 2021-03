Fabio Jakobsen: ‘Er is licht aan het einde van de tunnel’

HEUKELUM • Fabio Jakobsen ziet licht aan het einde van het tunnel. "Ik ga ervoor", laat The Hurricane uit Heukelum vrijdag op zijn socialmediakanalen weten.

De profrenner van het Belgische Deceuninck-Quick herstelt van een nieuwe gezichtsoperatie die hij drie weken geleden onderging. Er zijn implantaten en schroeven geplaatst en de reconstructie en het verwijderen van littekenweefsel is voltooid. Dit was pijnlijk en Jakobsen had moeite met eten en drinken.

Maandag worden de hechtingen verwijderd en hoopt Fabio Jabobsen de training te kunnen hervatten.

Het koersen laat nog op zich wachten. Jakobsen verwacht minimaal vier à vijf maanden nog te hebben voor genezing en om verder aan te sterken; rond die periode krijgt hij ook zijn nieuwe tanden.

Fabio Jakobsen raakte vorig jaar in de eerste etappe van de Ronde van Polen zwaargewond tijdens een horrorcrash in de sprint om de ritzege.