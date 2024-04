Voortaan langzamer rijden bij Goudriaan: Rondje Goudriaan naam nieuwe rotonde

GOUDRIAAN • Vóór de maandagspits is-ie klaar: de rotonde in de N216 bij Goudriaan. Een klus van tien dagen, maar met een aanloop van ruim twintig jaar.

We schrijven het jaar 2003 als binnen de provincie Zuid-Holland voor het eerst de aanleg van een rotonde in de N216 bij Goudriaan ter sprake komt. Vanaf die tijd neemt het een vaste plek in op de agenda van vele vergaderingen. “Maar iedere keer stond er nul euro achter”, vertelt Irma Kenters, directeur Bereik en Wonen bij de provincie.

En Marco Louwman, projectleider namens de provincie: “Zes jaar geleden stond ik al op deze kruising. We zijn in de aanloop best wat uitdagingen tegengekomen. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Maar nu is het dan zover.”

‘U bent hier al jaren mee bezig’

Ze zijn donderdag aan het begin van de avond aanwezig bij de start van de aanleg van diezelfde rotonde. In restaurant Het Raadhuis komen daarvoor onder anderen omwonenden, leden van de klankbordgroep van Goudriaan en vertegenwoordigers van de bouwers samen.

Een grote wens van het dorp komt hiermee uit, benadrukt wethouder Maarten van Helden van de gemeente Molenlanden. “U bent hier al jaren mee bezig.” Joop Broer van de klankbordgroep bevestigt dat. “Al vanaf 2003, maar vanaf 2015 hebben we echt onze vuist gebald.”

Dorp kwam zelf met naam Rondje Goudriaan

Samen met Irma Kenters onthult Van Helden aansluitend aan de toespraken aan de rand van de weg de nieuwe naam van de rotonde: Rondje Goudriaan. Die komt niet uit de lucht vallen. “We hebben het dorp gevraagd om zelf hiervoor een voorstel te doen. Daar kwam deze naam uit.”

In 2023 begonnen de eerste voorbereidingen al, waaronder het voorbelasten van de bodem. Het realiseren van de rotonde zelf gaat in hoog tempo. Voor de ochtendspits van maandag is het klaar en kan het verkeer weer de route tussen Schoonhoven en Gorinchem volledig gebruiken.

‘Een rondje extra op de rotonde’

Ter hoogte van Goudriaan zullen ze voortaan wat langzamer rijden, benadrukt wethouder Van Helden. “De rotonde haalt de snelheid eruit. Daar zijn we heel blij mee. Het is goed voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.” Om er met een glimlach aan toe te voegen: “Wellicht zullen sommigen zelfs een extra rondje rijden. Zo kunnen ze nog beter zien hoe mooi Goudriaan is.”