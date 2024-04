Politie vindt gedumpte lachgascilinders langs Geerweg in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Langs de Geerweg in Bleskengraaf trof de politie maandagmiddag gedumpte lachgascilinders aan.

De agenten gingen af op een melding dat er in de berm dozen lagen met een kruis erop. ‘Men dacht dat het om gevaarlijke stoffen ging’, geeft de politie via Instagram aan. ‘Aan de ene kant was het dat niet, maar toch ook weer wel.’

Het bleken lachgascilinders voor eenmalig gebruik. ‘En die gooi je gewoon in de berm nadat je bent uitgelachen.’

De wijkagent vond het zeker niet om te lachen. ‘Als je betrapt wordt met rijden onder invloed van lachgas of als we zien dat de cilinders worden gedumpt, dan vergaat je het lachen wel. Ruim je rotzooi op.’