Zeb Mesker 19e in Arno Wallaard Jeugdtoernooi

Jochem Wiersma (Sliedrecht) en Sacha Ruf (Papendrecht) winnen Dirk IV-loop

1 uur geleden

HOORNAAR • De Dirk IV-loop in Hoornaar over 5EM (acht kilometer) is zaterdag gewonnen door Jochem Wiersma en Sacha Ruf.