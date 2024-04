Controle op foutparkeren en het dragen van gordels in Meerkerk; ook acties in Ameide en Lexmond aangekondigd

23 minuten geleden

112 289 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEERKERK • In de buurt van basisscholen De Rank en De Springplank in Meerkerk hebben de politie en boa’s donderdag gecontroleerd op foutparkeerders en het dragen van gordels. Dat meldt wijkagent Margo Uijttewaal op Instagram.

‘Na vandaag waarschuwen we niet meer, maar bekeuren we. Let goed op dat u niet half of helemaal op de stoep staat geparkeerd en dat uw kind volgens de juiste richtlijnen in de gordel is gezet’, voegt ze toe.

Binnenkort volgen er soortgelijke controles nabij de basisscholen in Ameide en Lexmond.