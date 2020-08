POLEN/REGIO • De toestand van Fabio Jakobsen is na een vijf uur durende operatie ernstig maar stabiel, zo werd vanochtend bekendgemaakt op een persconferentie in het St. Barbara Ziekenhuis in Sosnowiec.

Er zijn geen complicaties opgetreden na de operatie, die rond 05:30 vanmorgen eindigde. De doktoren spreken dan ook van enig optimisme. Wel is er sprake van moeite met de ademhaling, wegens verwondingen aan de borst. Vandaag wordt gepoogd om Jakobsen uit zijn kunstmatige coma te laten ontwaken, zo meldt het ziekenhuis ook.

Eerder maakte zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step al bekend dat de wielrenner geen hersenletsel heeft overgehouden aan zijn val.

Ook zij komen nu met de bevestiging van het eerder bekendgemaakte nieuws:

Fabio Jakobsen had facial surgery during the night. His situation is stable at the moment and later today the doctors will try to wake Fabio up.



More information will be published when available.



Again, we want to thank you all for the huge support!



— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 6, 2020

Horrorcrash

In de eerste etappe van de Ronde van Polen kwam de nationaal kampioen vreselijk ten val. Strijdend om de dagzege tegen landgenoot Dylan Groenewegen vloog de sprinter uit Heukelum over de hekken.

Steun

De wielerploeg van Jakobsen roept op Twitter op om onderstaande afbeelding met een persoonlijke boodschap de wereld in te sturen. Ze willen op die manier laten merken allemaal achter hun vriend en collega te staan. Ook roepen ze de hashtag #ForzaFabio in het leven.

We want all of the Wolfpack to pull together and get behind our friend and colleague Fabio Jakobsen. Please download and repost this image with your own words of support for him, using #ForzaFabio! — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 6, 2020

Ploegbaas Patrick Lefevere vertelt tegen Sporza: ''Hij heeft alle botten in zijn gezicht gebroken. Het is heel erg. We blijven bidden dat hij het overleeft. Zijn familie is op weg naar Polen, in het gezelschap van onze psycholoog."

Onderzoek

De Poolse politie is tot gisteravond laat bezig geweest om bewijsmateriaal te verzamelen op de plek van de valpartij. Een onderzoeksteam heeft inspectie uitgevoerd en sporen veiliggesteld.

Patrick Lefevere blijft bij zijn uitspraak van gisteren om juridische stappen te ondernemen tegen Groenewegen, zo zegt hij vandaag: "We hebben al een klachtenbrief gestuurd naar de UCI en de ploeg zal bij de Poolse politie ook klacht in dienen voor opzettelijke mishandeling en het toebrengen van verwondingen. De politie heeft de fiets van Jakobsen in beslag genomen."

Groenewegen

Dylan Groenewegen heeft gereageerd op het incident:

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) August 6, 2020



Uitstel

De eerder aangekondigde update, die om 14:00 vandaag had moeten plaatsvinden, is niet doorgegaan. Volgens een Poolse journalist, die dicht op de ontwikkelingen zit, is de situatie van Jakobsen ongewijzigd. Een poging om de renner wakker te maken moet geleidelijk gebeuren en zal pas morgenochtend plaatsvinden, zo meldt hij op Twitter.