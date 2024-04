met korte video’s

Jochem Wiersma (Sliedrecht) en Sacha Ruf (Papendrecht) winnen Dirk IV-loop

HOORNAAR • De Dirk IV-loop in Hoornaar over 5EM (acht kilometer) is zaterdag gewonnen door Jochem Wiersma en Sacha Ruf.

Er verschenen in Hoornaar 303 deelnemers aan de start.





Top-3 prestatieloop mannen: 1. Jochem Wiersma (Sliedrecht), 25:18; 2. Yoram Polak (Papendrecht), 25:22; 3. Ben Muller (Nieuw-Lekkerland), 25:33.

Top-3 prestatieloop vrouwen: 1. Sacha Ruf (Papendrecht), 33:37; 2. Marel Verschoor (Amsterdam), 35:27; 3. Nienke Westerhuis (Hoogblokland), 35:32.