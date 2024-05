• Wethouder Shah Sheikkariem opende de graffiti muur in Andel vanochtend.

Kunst op straat: deze Graffitiwall is vanaf nu geopend in Andel

30 minuten geleden

Nieuws 76 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ANDEL • Wethouder Shah Sheikkariem heeft de graffitiwall in Andel vanochtend officieel geopend. Leerlingen uit groep 8 van BS de Zaaier gingen aansluitend creatief aan de slag met kunstenaar Diederick Bax uit Giessen.

Veilige plek

Shah Sheikkariem, wethouder Gezondheid: “We hebben als Gemeente Altena de taak om samen met haar inwoners de kinderen en jongeren een veilige plek te bieden om zich creatief te ontplooien.”

Wens van jongeren

“De combinatie buiten zijn, sociale contacten opdoen en creatief bezig zijn draagt bij aan hun woongeluk. Vanuit de jongeren zelf kwam de wens voor een graffitiwall. Daar geven we graag gehoor aan.”

Creatief zijn maakt gelukkig

Iedereen wil zich kunnen uiten, kinderen en jongeren zeker. Dat kan op vele manieren, bijvoorbeeld in diverse kunstvormen. De Gemeente Altena wil de jeugd ondersteunen door plekken aan te bieden waar ze kunnen samenkomen.

Jongerenwerk Altena ondersteunt de jeugd hierbij door het organiseren van uiteenlopende workshops bijvoorbeeld. Voor de jongeren misten dit nog in Altena.

De Hall of fame

Het plaatsen van deze legale graffitiwall, een zogenaamde Hall of fame, heeft meerdere voordelen volgens de wethouder. Als jongeren een plek als deze hebben, zou dat het illegaal verven op gebouwen elders verlagen.

Workshop graffiti

Op de opening gaf kunstenaar Diederik Bax uit Giessen een workshop. Zo legde hij de gedragscodes graffiti uit, hoe je de spuitbussen gebruikt bij het maken van je kunst, én waar je ze daarna opruimt. Maar ook dat je nooit over de laatst geplaatste schildering heengaat, en geen foute teksten of afbeeldingen aanbrengt. Wederzijds respect is ook hier heel belangrijk.