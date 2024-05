Het Vrienden van Altena Festival staat voor de deur: ‘Groots uitpakken dankzij inwonersbudget’

SLEEUWIJK • Het Altena College bestaat 100 jaar en dat wordt gevierd. Op 7 juni vindt het ‘Vrienden van Altena Festival’ plaats.

Kermisattracties, foodtrucks, live muziek en activiteiten. Het Altena College pakt groots uit voor het jubileum.

Jubileumjaar

Op 15 april was het zo ver. De school bestond toen exact 100 jaar lang. Dé reden om een jubileumjaar te organiseren. De afgelopen maanden werden er dan ook al een ontbijt voor de hele school en een zwerfafvalproject georganiseerd. En het einde van het jubileumjaar wordt gevierd met een grote musical. Maar eerst is het tijd voor het Vrienden van Altena Festival.

Voor alle leeftijden

De atletiekbaan achter de school wordt op 7 juni volledig omgetoverd tot festival. Er zal een echte kermissfeer heersen. Attracties, een opblaashindernisbaan van 45 meter, een rodeo stier, glitter tattoos, een clown. Het is er allemaal voor alle leeftijden.

Out of the box denken

Het begint te lijken op een droom die werkelijk wordt voor de organisatoren waaronder Diede Vreeswijk.

“We begonnen steeds stouter te dromen tijdens het brainstormen”, vertelt Vreeswijk. “We dachten steeds verder ‘out of the box’. Totdat het idee op tafel werd gegooid om er gewoon een groot festival van te maken. Een festival voor iedereen. En ja, waarom niet?”

“Voor toekomstige-, huidige-, én oud-leerlingen”, vervolgt ze. “Maar ook voor de rest van Altena. Wie ook maar enige binding heeft met de regio is echt van harte welkom.”

Iets bijdragen

Het festival is volledig buiten dus de organisatie hoopt op lekker weer. Aan alle activiteiten en kramen zal het in ieder geval niet liggen.

“Naast kermisattracties willen we ook iets bijdragen voor alle bezoekers. De hartenbrigade komt bijvoorbeeld langs. Net zoals Altena voor elkaar, buurtgezinnen Altena, Campus pixelfarming Almkerk, jongerenwerk. Ze zijn er allemaal. Want met elkaar zijn wij Altena.”

Muzikale leerlingen

De school heeft geluk met het grote aantal muzikale oud- en huidige leerlingen, en docenten. Zij verzorgen samen namelijk de muzikale omlijsting. Ook ‘Dance for days’ komt optreden onder leiding van oud-leerling Lotte de Mik.

Tien duizend euro

De afgelopen maanden stonden volledig in het teken van de voorbereidingen. Tien duizend euro was namelijk minimaal nodig om dit alles te organiseren. “Dat hebben we na een aantal spannende maanden van deelnemen aan een project en promoten gewonnen”, vertelt Vreeswijk.

“Het gaat om een inwonersbudget. Vorig jaar werd daar 50 duizend euro voor apart gezet door de gemeente. Wij belandden op de allereerste plaats omdat ons festival precies paste in het wensenlijstje van de gemeente en ontvingen de tien duizend euro waar we voor streden.”

Sponsors

Maar met die bijdrage was de organisatie er nog niet. “Dankzij een aantal gulle hoofdsponsors wisten we het festival verder te bekostigen. Daarnaast wilden een flink aantal ‘kleinere’ sponsoren ons ook helpen. Daardoor kunnen we er echt iets groots maken. Geen fancy fair.”

Hardloopwedstrijd

Het Vrienden van Altena festival start om 13:00 uur en wordt afgetrapt met een hardloopwedstrijd voor de twee basisscholen van Sleeuwijk. Groepen 6, 7 en 8 doen daaraan mee op de atletiekbaan om er ook voor hen een leuk feest van te maken.

De dag wordt om 20:00 uur afgesloten met de band ‘The Classmate Groove’ bestaande allemaal oud-leerlingen.

voor meer informatie: @vriendenvanaltena op Instagram of kijk op www.altenacollege.nl.