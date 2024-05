De smaakmakers van de gemeente Altena: BRESC

WERKENDAM • Midden op het bedrijventerrein in Werkendam vind je de échte smaakmakers van Altena, beter bekend als Bresc. Bresc is een pionier op het gebied van koelverse knoflook- en kruidenproducten, gemaakt voor horecakeukens.

Misschien ken je ze – nog – niet, maar we durven erop te wedden dat jij de smaken van Bresc al lang en breed een keer geproefd hebt. Door hun constante kwaliteit, verrassende én vernieuwende producten vind je de producten van Bresc door heel Europa heen.

Van camper naar compleet kantoorpand

Bresc staat nu bekend om haar gebruiksvriendelijke smaakmakers in horecazaken, groothandels en de industrie. Maar óóit zijn ze begonnen met het kweken van slakken, in een kleine camper in een loods. Om deze vervolgens te verkopen aan de Nederlandse gastronomie. Slakken, ook wel ‘escargots’, zijn natúúrlijk een product met een Frans tintje, waardoor de kruidenboter niet kon wegblijven.

In 2005 zijn ze gestopt met het kweken van slakken en zich compleet gaan richten op ‘knoflook’. Inmiddels hebben ze een prachtig modern kantoorpand met loods, productielocatie en grote proefkeuken. Een groei waar ze bij Bresc maar wát trots op zijn, en dat snappen we.





Het geheime ingrediënt: Inspiratie

Wat Bresc zo succesvol maakt? Bresc is onlosmakelijk verbonden met het inspireren van anderen. Andere chefs, horecagelegenheden, de industrie óf juist inspiratie opdoen vanuit diverse culturen. Dit doen ze ook door middel van hun culinaire adviseurs.

Zij staan samen met chefs in de keuken om de juiste applicatie van producten te verzorgen én nieuwe creaties met de producten van Bresc te maken. Door zo dicht bij het vuur te staan, creëert Bresc producten, die het leven van chefs makkelijker maken én gerechten nóg smakelijker. We durven wel te zeggen dat dat hét geheime ingrediënt is van Bresc.

Geen slakkentempo

Ondanks dat ze ermee zijn begonnen, doen ze hier niet aan ‘een slakkentempo’. Bresc groeit namelijk als kool. Inmiddels zijn ze onderdeel van Hügli, een organisatie met een moederbedrijf in Zwitserland, waardoor ze een grote groei hebben kunnen realiseren, waaronder een nieuw pand én kunnen blijven doorgroeien.

In de aankomende jaren hebben ze ook grote groeiplannen. Zo willen ze internationaal verder groeien én werken aan duurzame(re) productie van knoflook- en kruidenproducten. Dat doen ze samen met alle medewerkers, want zij maken volgens Bresc het verschil.

Van voorraadbeheer tot kwaliteit en van administratie tot marketing, door samen te werken, gastvrij te zijn en nieuwsgierig te blijven, zorgen ze voor die constante pure smaak, waar je zo van geniet als je uit eten bent.

Over AltenaWerkt

Dit is een artikel van AltenaWerkt, een lokaal vacatureplatform met als doel om inzichtelijk te maken wat voor functies er allemaal te vervullen zijn in de regio. Om die reden gaan zij ook af en toe langs bij bedrijven uit de regio om kenbaar te maken wat zij doen en hoe zij hun steentje bijdragen aan de samenleving. Bezoek het vacatureplatform via: www.altenawerkt.nl.