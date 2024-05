Marktkramen, glittertattoos, en terras bij Romboutstoren: dit is de Aelse Dag in mei

ANDEL • Het Andels Fanfare Corps organiseert op 18 mei de Aelse Dag, met voor de 46e keer een jaarmarkt, inclusief de traditionele warenmarkt en sinds enkele jaren ook een rommelmarkt en kofferbakverkoop.

Op dit moment hebben zich al vele deelnemers gemeld voor de rommelmarkt en kofferbakverkoop. Ook voor de warenmarkt zijn er al meer aanmeldingen dan vorig jaar.

Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunnen bezoekers weer op hun gemak snuffelen tussen tweedehands goederen en oude maar nog bruikbare ‘rommel’. Naast de koopjes op de rommelmarkt en kofferbakverkoop is er natuurlijk ook de warenmarkt. Vanaf 10.00 uur, tegen een decor van leilinden, brengen verschillende marktkooplieden weer producten aan de man.

Welke kramen staan er?

Op de markt staan onder andere kramen met kleding, boeken, riemen en tassen, beddengoed, bloemen en fruit. Daarnaast zijn er ook een aantal informatiestands en kramen van en voor goede doelen en verenigingen.

Aan de inwendige mens is ook gedacht, want er zijn verschillende eetgelegenheden zoals een palingroker, poffertjeskraam, frietkar en meer lekkers. Ook ijs zal dit jaar niet ontbreken.

Demonstratie door MBC Replica

Wat zeker de moeite waard is om te bezoeken, is de demonstratie door MBC Replica. MBC Replica is een modelbouwclub uit de gemeente Altena met wortels in Werkendam. Deze club houdt zich bezig met alle vormen van Radio Control, met uitzondering van alles wat vliegt. Zij bouwen modellen en besturen deze met radiografische afstandsbediening.

Op de Aelse Dag laten zij hun modelboten varen in een groot waterbassin en modeltrucks rijden rond op het plein.

Glittertattoos, kleurplaten en spellen

Ook aan de kinderen is gedacht. In de kinderhoek is er een muzikale verrassing, kunnen ze zich laten schminken en glittertattoos laten zetten, en kunnen ze springen op een springkussen. Nieuw dit jaar zijn de tekenhoek voor de kleurplatenwedstrijd en ouderwetse grondspellen.

Kinderen kunnen zelf ranja tappen uit de spenen van de Ranja Koe. Ondertussen kunnen ouders genieten van een consumptie op het aansluitende terras. Voor de allerkleinste kinderen loopt er een dame met een grabbeljurk op de markt, waar ze een klein cadeautje kunnen grabbelen

Terras bij Romboutstoren

Het terrein bij de karakteristieke 14e-eeuwse Romboutstoren, met zijn bakstenen torenspits, vormt het kloppende hart van deze dag. Gedurende de hele dag is het terras bij de Romboutstoren, dat bedekt is met schaduwdoeken, geopend. Hier kunnen bezoekers een vers bakje koffie of thee, een tapje en een frisje nuttigen.

Langs dit sfeervolle terras, met kleine zitjes en lange biertafels, zijn ook dit jaar weer tentjes met hapjes te vinden. Er zijn ook broodjes met een hamburger of worst van de barbecue te verkrijgen.

Rond 16.00 uur komt er een einde aan de marktdag, maar op het terras gaat men nog gezellig een paar uurtjes door.