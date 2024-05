Peter Vos is nieuwe voorzitter Ondernemershuis Altena: ‘We hebben elkaar nodig als bedrijven’

ALTENA • Peter Vos is de nieuwe voorzitter van Ondernemershuis Altena. De getogen Wijk en Aalburger volgt Ciel Vos op, die nog wel actief blijft binnen het bestuur.

Het Ondernemershuis Altena werd in maart 2021 mede opgericht door Ciel Vos. Als overkoepelende organisatie voor ondernemersverenigingen behartigt de federatie de belangen van ondernemers in Altena richting lokale overheden, zoals de gemeente en de provincie. Inmiddels zijn zeven ondernemersverenigingen (ov’s) lid van het Ondernemershuis Altena, wat resulteert in de belangenbehartiging van zeker 700 bedrijven.

Na drie jaar dienst als voorzitter vond Ciel Vos het tijd om het stokje over te dragen. Peter Vos werd gezien als een geschikte opvolger. Hij was al meerdere jaren betrokken bij het Ondernemershuis in de rol van secretaris. Deze vrijgekomen functie wordt nu bekleed door Marian van der Wal.

Meer mutaties in bestuur

Het nieuwe voorzitterschap is niet de enige verandering binnen het bestuur van het Ondernemershuis. Ad de Graaf, voorheen voorzitter van ov De Linden in Andel, heeft zijn functie als algemeen bestuurslid neergelegd en wordt opgevolgd door BertJan van der Beek, eigenaar van de Spar in Andel en Vuren. Van der Beek zal van waarde zijn binnen het bestuur vanwege zijn expertise op het gebied van retail en detailhandel.

Het bestuur is echter nog niet compleet, meldt Peter Vos. “We zijn nog op zoek naar een bestuurslid gespecialiseerd in duurzaamheid en een bestuurslid die economie en kennis met elkaar kan verbinden. Iemand die bijvoorbeeld bekend is met de kennis binnen Altena en weet welke behoeften er zijn op dat gebied.”

‘We hebben elkaar nodig als bedrijven’

De nieuwe voorzitter ziet verschillende uitdagingen voor het Ondernemershuis waar hij graag mee aan de slag gaat. Vos: “Ik neem deze rol graag op me om me in te zetten voor het belang van de economische regio. We hebben in Altena veel hardwerkende ondernemers, maar ze zijn ook bescheiden van aard en terughoudend. Terwijl we juist een meer open houding nodig hebben om te kunnen groeien in de regio. We hebben elkaar nodig als bedrijven, maar ook een betere profilering naar buiten toe.”

Hiermee doelt hij op de bekendheid van bedrijven onder inwoners van Altena. “Het is belangrijk dat inwoners, ook jonge mensen, weten wat voor bedrijvigheid er in de regio is. Dit wil ik graag binnen het Ondernemershuis stimuleren.” Een van de projecten die hieraan bijdraagt is Werkend Altena, waar het Ondernemershuis een van de initiatiefnemers van is.

Daarnaast werkt Vos samen met het Ondernemershuis en andere partijen aan het organiseren van een evenement voor starters. Ook zijn er plannen voor een evenement gericht op het thema ‘ruimte voor ondernemen’.

Ruimte voor groei

Hoewel ruim 700 bedrijven via de aangesloten ondernemersverenigingen worden vertegenwoordigd, ziet Vos ruimte voor groei. “Er zijn zo’n 8000 KVK-inschrijvingen in Altena, wat betekent dat minder dan 10 procent lid is van een van de zeven ondernemersverenigingen die bij ons zijn aangesloten. Een van onze doelen is dan ook om dit aantal te vergroten.”

Hoe meer ondernemers zich aansluiten bij een van de ov’s die onder het Ondernemershuis vallen, hoe representatiever Ondernemershuis Altena wordt en hoe beter de belangen van de ondernemers in Altena kunnen worden behartigd. “Een ondernemer kan zelf geen lid worden van het Ondernemershuis, alleen ov’s kunnen zich aansluiten”, verduidelijkt Vos.

Sommige ov’s uit Altena hebben zich nog niet aangesloten, onder andere omdat dit niet mogelijk was vanwege hun stichtingsvorm. “Onlangs hebben wij echter de statuten gewijzigd, waardoor zij nu ook lid kunnen worden”, aldus de nieuwe voorzitter.

Kernthema’s

Ondernemershuis Altena is niet bedoeld als een verzamelplaats voor allerlei individuele belangen. De focus ligt op een aantal kernthema’s, waaronder arbeidsmarkt en onderwijs, ruimte voor ondernemen, duurzaamheid, mobiliteit, en het merk Altena.

“Op deze kernthema’s streven we naar gezamenlijke ontwikkeling”, zegt Vos. Meer informatie hierover is te vinden op www.ondernemershuisaltena.nl.