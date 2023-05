Spannende slotdag in Altena: ‘Dat we de titel met Sleeuwijk in eigen hand hebben, voelt onwerkelijk’

ALTENA • Dit weekend staat de slotronde van de reguliere competitie op de rol. Het belooft een weekend vol spanning te worden.

In de laatste maand is Kozakken Boys weer goed in de problemen gekomen door het verlies tegen Rijnsburgse Boys, HHC Hardenberg, Katwijk en Kon. HFC. Op de ranglijst bivakkeert de Werkendamse trots nu op plaats dertien, net boven TEC en Excelsior Maassluis. Daarmee is Kozakken Boys nog niet veilig. Dus zullen de Werkendammers zaterdag bij Jong Sparta alles uit de kast moeten trekken om niet in de nacompetitie voor degradatie te belanden.

Trainer Scott Calderwood heeft er wel een mening over. “Wij moeten gewoon vol gas geven en zorgen dat we het in eigen hand houden. We hebben ons afgelopen zaterdag tegen Kon. HFC geen goede dienst bewezen. Dat is wel vervelend, maar ik heb veel vertrouwen in het team. En dat heb ik al vanaf dag één gezegd, wij krijgen niks cadeau. We moeten het zelf gaan doen.”

Vierde divisie A

Met de 2-3 winst afgelopen bij WNC speelde Achilles Veen zich veilig. De druk is er dan ook vanaf in Veen. Het zal de manschappen van trainer Dennis van der Steen er niet van weerhouden om zaterdag tegen Goes nog even vol gas te geven. Achilles Veen staat in de derde periode op een gedeelde derde plaats. De kans op de periodetitel is minimaal, maar wie weet hangt er nog een wondertje in de lucht.

Eerste klasse D

In de eerste klasse moet ook Almkerk vol gas geven tegen Nivo Sparta. De belangen zijn groot. Almkerk is namelijk nog niet veilig en Nivo Sparta, dat twee punten minder heeft, gaat voor de laatste kans om nog aan de nacompetitie voor degradatie te ontsnappen.

“Dat wordt dus een mooie finale”, voorspelt trainer Vincent de Klerk van Almkerk. “Het wordt een wedstrijd op zich en de beste wint.” Almkerk heeft aan een gelijkspel genoeg en voor Nivo Sparta telt alleen de volle winst.

Tweede klasse H

In de tweede klasse wil het reeds gedegradeerde Woudrichem met opgeheven hoofd afscheidnemen. De Woerkummers nemen het zaterdag in de derby op tegen GRC 14. “Wij willen de competitie zo goed mogelijk beëindigen. Er staat niet heel veel meer op het spel. Wij zijn gedegradeerd en zij hebben al nacompetitie. Ik denk dat het niet de strijd gaat worden, die het normaal gesproken is”, aldus clubman en leider Fred van Straten.

Het gedegradeerde Altena neemt het zaterdag nog op tegen Schelluinen, dat in theorie ook nog rechtstreeks zou kunnen degraderen. “Wij gaan niks weggeven”, vertelt interim-trainer Marinus van der Pijl. “Wij willen met opgeheven hoofd afscheidnemen van de tweede klasse. Bovendien is het mijn laatste wedstrijd als trainer bij het eerste van Altena.”

Wilhelmina’26, dat al veilig is, sluit de competitie af tegen kampioen Papendrecht.

Derde klasse E

Sleeuwijk: In de derde klasse E blijft het loeispannend. Bij Sleeuwijk heerst de kampioenskoorts. Door het puntenverlies van GDC staan de Sleeuwijkers nu bovenaan en moeten ze het zaterdag afmaken tegen Sparta’30 om de kampioensvlag te kunnen hijsen op De Roef.

“De stemming is opperbest bij ons”, aldus trainer Antoin van Pelt. “Wie had dit nog kunnen dromen als je negen punten achterstaat. Het voelt bijna onwerkelijk. We hebben nu alles in eigen hand. Dus we moeten het nu afmaken. Daar zijn de jongens zelf ook van overtuigd. Ik kijk met heel veel vertrouwen uit naar de wedstrijd tegen Sparta’30 gezien de resultaten van de laatste weken. Ik ben niet zo snel van hoog van de toren blazen, maar we verkeren in goede vorm en we maken nu in één keer veel doelpunten. Nogmaals: dat geeft een hoop vertrouwen. Bovendien heeft GDC al vier wedstrijden niet meer gewonnen. Dus dat wordt voor die mensen ook een hele slag om zaterdag te winnen. Daar moeten wij overigens helemaal niet naar kijken. We moeten van onszelf uitgaan en gewoon van Sparta’30 winnen.”

GDC: Bij GDC is de ontreddering na het verlies bij DESK inmiddels wel ingedaald, laat trainer Gerrit Molenaar weten. “Ik ben heel reëel. We hebben de laatste maand vijf spelers verloren door blessures en schorsingen. Wie ik niet heb, kan ik niet opstellen. Dan doe je een stapje terug en dat moet je accepteren. Ik ga de groep natuurlijk wel klaarstomen voor de wedstrijd tegen Haaften. We gaan lekker trainen van de week en proberen zaterdag drie punten te halen om in ieder geval het seizoen goed af te sluiten buiten de nacompetitie om. We hebben dit over onszelf afgeroepen, zo realistisch moet je zijn. Wij gaan zaterdag vol voor de drie punten. Wat dacht je dan? Wij hebben voor de winterstop heel goed gepresteerd. Alleen, en dat is heel erg zuur voor iedereen die GDC een warm hart toedraagt, hebben wij gewoon te weinig mensen. Dan wordt het een stuk moeilijker, maar wij gaan er vol voor zaterdag tegen Haaften. Altijd.”

Sparta’30: Bij Sparta’30 verzekert lid van de technische commissie Jacky Sonneveld dat de Andelnaren zeker gaan proberen om Sleeuwijk nog een kool te stoven, hoewel dat voor Sparta’30 nog wel eens verkeerd kan uitpakken met betrekking tot de kansen op de nacompetitie. “Het is zaterdag een beetje dubbel. Wij hebben nog wat goed te maken voor het 5-0 verlies tegen MVV’58. Dat was gewoon een afgang. Dus wij zullen alles geven om het Sleeuwijk zo moeilijk mogelijk te maken, want we willen niet nogmaals afgaan.”

Vierde klasse F

Voor NOAD’32 valt er niet veel meer te winnen of te verliezen. De Wijk en Aalburgers staan op een veilige zesde plaats. Wat nog wel een dingetje is, is het eergevoel na de twee nederlagen tegen SV Top en Willem II. Dus moeten de Wijk en Aalburgers zich tegen Margriet van de goede kant laten zien om niet met een kater de competitie af te sluiten.

Derde klasse B zondag

Be Ready wenst het nog niet op te geven. De Hankenaren wonnen afgelopen zondag met liefst 2-11 tegen FC Dordrecht en gaven daarmee de laatste plaats over aan de gasten uit Dordrecht. Toch zijn de Hankenaren, die nu gelijk staan met RCD op de voorlaatste plaats, er nog niet.

“De kunst is om deze plaats vast te houden”, stelt clubman Jeroen Stevens. Dus wordt het zondag uitermate spannend of Be Ready tegenstander Dubbeldam gaat kraken om de plaats in de nacompetitie voor lijfsbehoud zeker te stellen.

Vierde klasse D zondag

Dussense Boys won afgelopen zondag met 4-0 van Were Di. De driepunter was niet genoeg om zich veilig te spelen. Daarmee eindigde Dussense Boys op de achtste plaats. De Dussenaren moeten nu samen met VCB en Right’Oh de nacompetitie in voor degradatie of lijfsbehoud.

Nico van Es