Regio Zomer Kampioenschappen 2023 leveren nog een medaille op voor Biesboschzwemmers

45 minuten geleden

Sport 92 keer gelezen

REGIO • Het tweede weekend van de Regio Zomer Kampioenschappen 2023 (RZK2023) heeft voor de Biesboschzwemmers nog een medaille opgeleverd, daarnaast werden nog diverse persoonlijke records verbeterd. Aan de start kwamen Lars en Amy de Kooter, Jansje de Ridder, Anne Lisman en Erik Drewes. Lars wist zijn oogst van het eerste weekend verder uit te breiden.

Op de schoolslag behoord Lars tot de top van Nederland in zijn leeftijd en in Eindhoven liet hij dit opnieuw zien. Op de 200 meter wist hij naar de tweede plaats te zwemmen, maar de snelste zwemmer was een jaar ouder dan de snelle Biesboschzwemmer. Vorig weekend had Lars op de 50 en 100 schoolslag ook al zilver gehaald.

Nieuwe toptijden

Daarnaast wist Lars op de 400 wisselslag en 100 vrije slag ook nog nieuwe toptijden te zwemmen. Op de 400 wisselslag wist hij na de 100 vlinderslag zijn persoonlijke record al aan te scherpen en uiteindelijk werd hij vierde op dit nummer. Op de 200 wisselslag behaalde Lars een zesde plaats en bleef hij net boven zijn snelste tijd steken.

Achtste plaats

Jansje startte in het tweede weekend op de 50 vlinderslag, 400 vrije slag, 100 rugslag en 200 vrije slag. Op de 400 vrije slag zwom zij een hele sterke race en wist ze ruim 12 seconden van haar tijd te halen. Dit was goed voor een achtste plaats in haar categorie. Op de overige afstanden ging het iets minder.

Eerste keer in 10 jaar

Erik Drewes startte voor het eerst sinds 10 jaar weer tijdens een ‘Brabantse’ en hij deed dit op de 50 vrije slag en 100 vlinderslag. Op de ‘vrij’ bleef hij minder dan een seconde van zijn beste tijd ooit. Op de vlinderslag ging het de eerste 50 meter heel makkelijk, maar dat moest hij de laatste 25 meter bekopen. Ondanks dat viel zijn tijd niet tegen.

Uit de uitslag

Anne en Amy kwamen beide op de 200 vrije slag aan de start en zij deden weinig voor elkaar onder. Amy wist in haar race vier en halve seconde sneller te zwemmen dan een maand geleden in Antwerpen. Anne zwom een vergelijkbare tijd en was minder dan een seconde langzamer dan haar inschrijftijd. Helaas bleek dat Anne bij de start bewogen had en werd haar tijd uit de uitslag gehaald.

Succesvol kampioenschap

Met één gouden en drie zilveren medailles en daarnaast ook nog 15 persoonlijke records is het een succesvol kampioenschap geweest. In juni zal Lars tijdens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen in Eindhoven starten op de 100 en 200 schoolslag en een week eerder in Amersfoort op de 1500m vrije slag.