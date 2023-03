Vrolijke gezichten bij Voltena ondanks nederlaag, bijna 900 euro opgehaald voor Giro555

58 minuten geleden

Sport 103 keer gelezen

REGIO • Afgelopen week werd alweer de laatste competitiewedstrijd gespeeld in de Eredivisie volleybal. Team Voltena Dames 1 nam het hierin op tegen landskampioen Sliedrecht Sport Dames 1. De wedstrijd, die in sporthal De Basis in Sliedrecht werd gespeeld, werd lang en meeslepend.

In een razend spannende vijfsetter bleef de winst uiteindelijk in Sliedrecht, maar lieten de jonge meiden van Voltena zien dat ze fantastisch kunnen volleyballen.

Toch was er winst, want de spelers, supporters, familie en vrienden hadden vooraf een bedrag per door Voltena gescoord wedstrijdpunt ingezet om te doneren aan Giro555, ten bate van de aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije. Omdat er heel veel punten werden gescoord, Voltena maakte er 98, liep het totaalbedrag op tot maar liefst 884,80 euro.