Uitstekende start Olympische cyclus van Raïsa Schoon en Katja Stam

di 7 feb 2023, 13:57

Sport 90 keer gelezen

WERKENDAM/DOHA • Beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam heeft samen met haar partner Katja Stam de best denkbare start gemaakt in de kwalificatiereeks richting de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

In Doha, Qatar, wisten ze direct het eerste Elite 16 toernooi van 2023 op hun naam te schrijven. De gehele wereldtop had hierbij het nakijken. In de poule werden alle drie de wedstrijden gewonnen, en die winst werd ook geboekt in de kwartfinale, halve finale en de finale.

De finale werd een mooie driesetter tegen het sterke Zwitserse team Nina Brunner en Tanja Hüberli. Na een nipt verlies in de eerste set (20-22) werd al snel duidelijk wie de beste was, want set twee en drie werden gewonnen met 21-14 en 15-11.

Met deze winst klimt het team naar de tweede plaats op de wereldranglijst.