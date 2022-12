Traditionele afsluiting Biesboschzwemmers met clubkampioenschappen

wo 21 dec 2022, 18:45

Sport 40 keer gelezen

ANDEL • Het afgelopen weekend hebben de Biesboschzwemmers aan twee wedstrijden deelgenomen. In Andel organiseerde men zelf de clubkampioenschappen, nadat deze vorig jaar niet door konden gaan en de 2020-editie in de zomer van 2021 werd gehouden. In Den Haag kwam Lars de Kooter aan de start van de Nederlandse Kampioenschappen. Tijdens de beide wedstrijden werd er goed gepresteerd. Dit waren de laatste wedstrijden in 2022.

In Andel wist Lars de Kooter als enige zijn titel te prolongeren en hij deed dit bij de senioren. Hij zwom een nieuw persoonlijk record op de 100 vlinderslag en mede daardoor wist hij Rik Vink en Rens Lisman voor te blijven. Rik zwom twee persoonlijke records en voor Rens was er een tijdsverbetering op de 100 wisselslag.

Bij de dames kon Mandy Swart haar titel van de vorige editie niet prolongeren. Jade Groeneveld was de beste net als in 2019 en zij wist Sanne van de Pol en Redine van Breugel voor te blijven. Mandy wist uiteindelijk toch nog vierde te worden.

Masters

Bij de masters konden de vorige winnaars hun titel niet verdedigen. Paul Wijnja moest ’s morgens afmelden omdat hij niet fit was en Annette Wijnja is herstellende van een blessure. Bij de dames was de deelname met drie deelnemers niet groot. Marjo Goelema wist Sabrina Boekhout en Neel Gielen voor te blijven ondanks dat ze niet fit was.

Bij de heren was de deelname met dertien zwemmers een stuk groter. Harry Cornet wist de winst te pakken en bleef Robin Iking en Erik Drewes voor. In 2017 en 2019 was Harry ook al de beste geweest.

Jongste zwemmers

Bij de jongste zwemmers kwamen drie zwemsters aan de start, maar zij maakten het wel spannend. Het verschil tussen de eerste en derde zwemster was een seconde. De gezwommen tijden worden opgeteld en zodoende wordt de winnaar bekend en deze keer was Ise Vink de beste. Rivka Jetten en Danée Klop moesten genoegen nemen met respectievelijk het zilver en brons. Bij de 8 en 9-jarigen wist Femke van den Oven alle drie de afstanden te winnen en dus was zij de beste. Zij bleef Marley Spijker en Romy van Goor voor.

Bij de jongens was Jesse Drewes de snelste en moesten Cil de Vries, tweede, en Björn Hoogerwerf, derde, genoegen nemen met de overige twee plaatsen. De laatste categorie, de 10 en 11-jarigen zwommen 100 wisselslag en twee keer een 50 meter nummer en bij de meisjes was Amy de Kooter de beste en zij bleef Shanya Muilenburg en Silke Jette voor. Bij de jongens was Wessel van Wijk de beste en bleef hij debutant Kyran Verbeek voor.

Solide 1500 ‘vrij’ Lars de Kooter

Een dag na de clubkampioenschappen dook Lars de Kooter opnieuw het water in. Tijdens de Open Nederlandse Kampioenschappen in Den Haag mocht hij 1500m vrije slag zwemmen. Lars had zich medio november weten te plaatsen voor het langste zwemnummer tijdens een kampioenschap en de inzet was om deze tijd te verbeteren.

Vanaf het begin zat Lars in de buurt van de tussentijden, maar hij wist niet sneller te gaan als zijn inschrijftijd. Uiteindelijk was Lars minder dan twee seconden langzamer en dit stemde hem toch tevreden, want hij merkte wel dat hij een dag eerder al drie afstanden gezwommen had.

Volgende wedstrijden

De eerst volgende wedstrijd voor de Biesboschzwemmers is een masterswedstrijd die zij op de eerste zaterdag van januari in het nieuwe jaar organiseren in Papendrecht. Dit is voor diverse masters een voorbereidingswedstrijd op de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen die medio februari in Heerenveen gehouden gaan worden.

Voor de jongere zwemmers staan er ook nog diverse wedstrijden op het programma met als belangrijkste de Brabantse Winter Kampioenschappen die op 21 en 22 januari 2023 gehouden gaan worden in Eindhoven.