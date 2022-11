Danisha van Mourik uit Hank wint meerdere medailles

HANK • In Heusden-Zolder (België) werd op 26 en 27 november de zeventiende internationale Cup Michel Wanten gehouden. Turnsters van verschillende clubs uit België, Frankrijk en Nederland namen deel in vier verschillende categorieën. Danisha van Mourik uit Hank behaalde meerdere medailles.

Voor de junioren en senioren waren er twee categorieën. In categorie 3 turnde de eredivisie en in categorie 4 de eerste divisie. Junioren Britt Ommering uit Zierikzee en Sophie Hollemans uit Klundert turnden samen met senior Danisha van Mourik uit Hank in een team en individueel in categorie 4.

Dit drietal turnde sterk en naar kunnen en wisten vooral op balk drie goede oefeningen neer te zetten. Dit resulteerde in een overtuigende overwinning met het team, waarmee ze het goud in ontvangst mochten nemen. Daarnaast pakte Danisha ook individueel het goud op de meerkamp en de toestelfinales sprong en vloer en nam zij zilver op brug en balk mee naar huis.