Tweedeklassers Altena, GRC 14, Wilhelmina'26 en Woudrichem wacht pittig seizoen

33 minuten geleden

ALTENA • De regio Altena blijft met vier ploegen vertegenwoordigd in de tweede klasse. Sleeuwijk viel weliswaar weg, maar daarvoor in de plaats is GRC 14 gekomen. De derby’s zijn de kers op de taart. Altena, Wilhelmina’26, GRC 14 en Woudrichem zullen er stevig tegenaan moeten in de ook dit seizoen weer sterke tweede klasse.

Altena

Waardering kan je wel hebben voor trainer Richard den Ouden om er in te stappen bij Altena na de leegloop van afgelopen seizoen. Het getuigt van persoonlijkheid bij de in Dordrecht woonachtige 52-jarige trainer.

“Het is wel zonde, maar ik had mijn ja-woord al gegeven en dan moet je dat ook nakomen”, richt Den Ouden zich op het nieuwe seizoen. “Normaal was bij Altena om voor een periodetitel te gaan. Dat is nu niet aan de orde. Nu is het een kwestie van handhaven. We zien dit ook als een overgangsjaar.”

Altena heeft een jeugdige selectie en een aantal nieuwkomers en jongens uit het tweede elftal. “Dus het wordt echt bouwen aan een nieuw elftal”, aldus de trainer. “De gemiddelde leeftijd is 21 jaar. Er zit wel kwaliteit in de groep en op individuele basis kunnen ze allemaal voetballen. Alleen is het nu zaak om het op elkaar af te stemmen. De puzzelstukjes moeten in elkaar vallen en het zal zeker heel lastig worden, maar wellicht dat we gedurende het seizoen wat op elkaar ingespeeld raken.”

“Ik ben deze verplichting aangegaan en ik zal er alles aan doen, maar je wilt wel dat de spelers mee bewegen met wat ik wil. De spelers moeten stappen maken, anders is het trekken aan een dood paard. Dat is nu nog niet het geval, dat zeg ik nadrukkelijk, maar je moet wel zien dat er voortgang is. De jongeren moet nu de kar gaan trekken. Daar komt het eigenlijk op neer. Het wordt hoe dan ook een pittig seizoen.”

Wilhelmina’26

Met Ömer Kaya heeft Wilhelmina’26 een ervaren trainer in huis gehaald. De 57-jarige Kaya was lang actief als speler en heeft als trainer ook een aardig rijtje clubs achter zijn naam. De trainer uit Vlijmen was er snel uit met Wilhelmina’26. “We hadden goede gesprekken en ik had er een goed gevoel bij.”

Bij Wilhelmina’26 hoopt hij het beste uit de groep te halen. “Ik ga geen hoge doelen stellen. Later we eerst maar even kijken wat voor vlees we in de kuip hebben; we gaan gewoon lekker aan de gang. Enerzijds wil je dat ze plezier hebben en anderzijds presteren,” aldus de docent bij een sportopleiding in Eindhoven.

Bij Wilhelmina’26 heeft hij de beschikking over een goede selectie met zes nieuwelingen. Daarmee is Wilhelmina’26 zeker wat sterker geworden, verwacht Kaya. “Op papier wel, maar dat moet de praktijk uitwijzen.”

Of het perspectief biedt, vindt hij moeilijk te zeggen. “Voorspellingen doe ik niet, want je weet toch nooit hoe dat het loopt. Vorig seizoen hebben ze niet zo’n leuk seizoen gehad met die trainerswisselingen. Dat geeft toch onrust. Ik hoop dat het een goed seizoen gaat worden, waarin ze goed met elkaar omgaan en ze het leuk vinden om te voetballen en plezier in het spelletje hebben. Maar wel wedstrijdjes winnen. Dat blijft toch het allerleukste.”

Woudrichem

Trainer Gerrie Schaap van Woudrichem heeft een schat aan ervaring. De in Den Bosch woonachtige trainer kwam als speler uit in het betaalde voetbal bij Telstar, FC Emmen, sc Heerenveen, Top Oss, FC Den Bosch en VVV-Venlo. Als trainer heeft de 57-jarige Schaap ook de nodige clubs achter zijn naam. Die ervaring zal de trainer zeker nodig hebben dit seizoen.

“Het wordt een zware competitie in de tweede klasse”, verwacht Schaap. “Het is ook nog steeds onduidelijk wat er gaat gebeuren met de promotie/degradatieregeling. De derby’s in de tweede klasse blijven wel altijd leuk. We hebben een goede selectie, maar we zijn natuurlijk wel iets kwijt geraakt met Jamy Goemaat en Bart van Andel. Er is wat jeugd doorgekomen en er komen wat spelers uit het tweede elftal bij.”

“Het wordt een heel apart seizoen, waarbij we dus rekening moeten houden met een verzwaarde degradatieregeling. Daar moeten we van weg zien te blijven. We zullen dit seizoen dan ook op een andere manier moeten voetballen. Vorig seizoen hadden we met Goemaat veel meer voetbal van achteruit. Daarnaast hebben we te maken met de kruisbandblessure van laatste man Wilty Schaap. Dus we missen toch wel een paar sterkhouders. De andere jongens zullen het nu op moeten gaan pakken. Dat zal met vallen en opstaan gaan.”

GRC 14

Bij GRC 14 staat dit seizoen de pas 36-jarige trainer Mark Kroese voor de groep. De uit het hoge noorden afkomstige trainer, die sinds drie jaar in Den Bosch woont en als projectleider werkt bij de GGD kwam over van ONI. Kroese stapte al op 26-jarige leeftijd het trainersvak in. De trainer kijkt met een positieve blik tegen zijn nieuwe job bij GRC 14 aan.

“GRC 14 is natuurlijk een fanatieke en hechte club”, weet Kroese. “Waar ons plafond ligt is nog een beetje koffiedik kijken. Dat moet zich gaan uitwijzen.”

Een visie heeft de jonge trainer zeker ook. “Ik hou van een ploeg met energie, die graag de bal heeft en ook vooruit wil spelen. Dat zullen we ook laten zien. Het begint bij een tweedeklasser altijd met plezier. Je moet een omgeving creëren waar ze met plezier kunnen trainen en hun wedstrijden kunnen spelen. Als trainer moet je ook niet te gek doen en vooral normaal blijven”, stelt Kroese.

“Mijn eerste indruk is dat het een heel frisse en enthousiaste groep is, die graag beter wil worden.” Hij weet ook wat de prioriteiten zijn. “Dat is een bepaalde speelwijze neerzetten en jongens van de eigen club inpassen. We hebben er bewust voor gekozen niet heel veel spelers te halen”, gaat hij de slag met een selectie van twintig spelers.

Over de doelen dit seizoen is de nieuwe trainer Mark Kroese ook duidelijk. “We willen zeker een rol van betekenis spelen. Het groepsgevoel is groot en de jongens zijn enthousiast. We zullen zeker ons mannetje moeten staan op 24 september.” GRC 14 opent dan met de derby bij en tegen Altena.

Nico van Es