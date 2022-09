BeBeClu open darts 2022

6 sep, 12:47

Sport 92 keer gelezen

WIJK EN AALBURG • In Wijk en Aalburg organiseerde Dart Stichting Brutus op vrijdag 2 september de BeBeClu open darts 2022. 44 deelnemers kwamen op het darttoernooi af.

In de finale van de winnaarsronde was Jimmy van Schie met 6-5 te sterk voor Nigel van Millegen. Johan de Tree werd eerste in de verliezersronde. In de finale versloeg hij Michael Blankenstein met 5-2. De hoogste finish tijdens het toernooi werd genoteerd door Jimmy van Schie. Hij gooide 145 uit.