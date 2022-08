Verrassende prijzen voor Biesboschzwemmers

9 aug, 17:08

Heerjansdam • Na een periode van geen open water wedstrijden hebben vijf leden van de Biesboschzwemmers in Heerjansdam afgelopen zaterdag 6 augustus deelgenomen aan een wedstrijd. Er waren zeven starts ingeschreven en vijf keer werd er een medaille veroverd. Lars en Amy de Kooter, Wouter van der Stelt en Ingmar Visser gingen met één of meerdere medailles naar huis, alleen Nadine Scheeve eindigde niet op het podium.

Nadine was de eerste die aan de start verscheen en zij zwom de langste afstand, namelijk 3000 meter vrije slag bij de dames senioren. Nadine wist een gelijkmatig tempo te zwemmen, maar helaas wist ze net niet binnen het uur te finishen. De klok stond namelijk 7,01 seconden na het uur stil voor Nadine. Eind van deze maand wil ze deelnemen aan een 5 kilometer en daar diende deze wedstrijd als voorbereiding voor.

Ingmar zwom vandaag twee keer bij de masters en hij deed dit op de 1000 meter school- en vrije slag. Op de schoolslag behoort Ingmar in zijn categorie tot de top en dat bewees hij nu ook weer. Ingmar wist in een keurige race naar een tweede plaats te zwemmen, op de vrije slag eindigde hij in de middenmoot. Zilver was er ook voor Wouter, maar dan bij de masters op de 1000 meter vrije slag. Wouter verwachtte ergens in de middenmoot geëindigd te zijn, maar tot zijn verbazing had hij beslag gelegd op de tweede plaats en hij was meer dan tevreden met zijn eindtijd.

Amy zwom in Heerjansdam voor het eerst de 500 meter schoolslag en deed dit heel goed. Amy startte redelijk voorzichtig, want ze lag na 100 meter als tweede, maar 300 meter verder bleek zij de leiding bij de meisjes genomen te hebben en uiteindelijk tikte zij als eerste aan. Dit tot grote verrassing van haarzelf.

Lars zwom vandaag twee keer 1000 meter schoolslag en hij deed dit eerst bij de jeugd, jongens onder 17 jaar, en daarna in zijn eigen categorie. Bij de jeugd was de concurrentie stevig, maar desondanks wist Lars naar een derde plaats te zwemmen. Over zijn uitvoering was hij niet helemaal tevreden. Later op de middag in zijn eigen categorie, jongens tussen 12 en 16 jaar, nam Lars bij de start de leiding en stond hij deze niet meer af. Hij wist deze keer een beter tempo te zwemmen, getuige het feit dat Lars 40 seconden sneller was dan bij de jeugd. Als het allemaal klopt is de eindtijd van Lars zelfs bijna een minuut sneller dan het baanrecord voor zijn leeftijd.

Over vijf weken staan de Nederlandse Kampioenschappen open water zwemmen en de Biesbosch Open Water Race in Sleeuwijk op het programma en daar zullen zeker een aantal van deze zwemmers aan de start verschijnen. Tot die tijd staan er nog enkele wedstrijden op het programma om in vorm te komen.