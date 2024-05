Bijna uur vertraging op A27 richting Breda door botsing tussen twee vrachtwagens

ALTENA • Op de A27, tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer, zijn twee vrachtwagens met elkaar in botsing gekomen, zo meldt Rijkswaterstaat. Het ongeval vond plaats rond 09.30 uur en leidt tot ernstige vertraging voor weggebruikers richting Breda, die kan oplopen tot een uur.

Door de aanrijding liepen beide vrachtwagens schade op, waardoor brokstukken over de rechterrijstrook verspreid liggen. De opruimwerkzaamheden hebben ertoe geleid dat slechts één rijbaan beschikbaar is, met een aangepaste maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

Omleiding

Het verkeer staat momenteel stil over een afstand van bijna tien kilometer. Om de hinder te verminderen heeft Rijkswaterstaat een omleiding ingesteld vanaf Everdingen, onder Utrecht. Weggebruikers worden geadviseerd om via de A2, A65 en A58 te rijden om zo met minder vertraging Breda te bereiken.

Rijkswaterstaat verwacht dat de vrachtwagens tegen 12.00 uur van de weg zullen zijn verwijderd en het verkeer weer normaal kan doorstromen.