Werkendam heeft nu ook een praathuisje: ‘Ik dacht: waarom is dit er nog niet?’

1 uur geleden

WERKENDAM • De langverwachte wens van de 74-jarige Ton Cornet uit Werkendam is eindelijk in vervulling gegaan. Op de Sasdijk staat nu een praathuisje, met uitzicht op de Merwede. Wethouder Claudia Schipper opende deze nieuwe aanwinst voor het dorp.

“3,5 jaar geleden heb ik bij de gemeente een aanvraag gedaan om ergens in Werkendam een praathuisje neer te zetten”, vertelt Cornet tijdens de opening. Met zijn jacht kwam hij in veel havens en daar trof hij altijd een praathuisje aan het water aan.

“Toen dacht ik: ‘Waarom is dit er nog niet in Werkendam?’. In Werkendam hebben veel mensen aan en op het water gewerkt, dus zou er hier ook een moeten komen. Het water blijft namelijk toch trekken aan deze mensen.”

Sponsoren

De oproep van Ton vond gehoor en er kwam wat geld vrij bij de gemeente voor de realisatie van het praathuisje. “Dit was nog niet genoeg, maar ik heb toen de stoute schoenen aangetrokken en sponsoren gevonden.” De sponsoren hebben niet alleen financieel bijgedragen, maar ook geholpen met bijvoorbeeld de constructie, het betimmeren, behandelen en afwerken van het huisje.

Bouw was niet makkelijk

De bouw van het praathuisje, ontworpen door kunstenares Mariëtte van der Ven, bleek echter geen gemakkelijke taak. “Daar hadden we ons een beetje op verkeken”, vertelt Dick Hoogendoorn lachend. Zijn bedrijf is verantwoordelijk voor de betimmering van het huisje.

“Ik dacht: ‘Een praathuisje, dat doen we wel even’. Maar het is toch een heel project geworden. Hierdoor heeft het iets langer geduurd dan we van tevoren gedacht hadden. Maar ik denk wel dat er nu iets heel moois staat. Laten we er met zijn allen van gaan genieten.”

Tijdens de opening rees even de vraag of het wel een echt praathuisje was, aangezien het geen deur heeft. Alle aanwezigen waren echter van mening dat het toch deze naam mocht dragen. Achter het ontwerp zit namelijk een idee dat goed past bij Werkendam als schippersdorp.

Scheepsromp op zijn kop

“Het idee was dat het echt iets moois moest worden en niet een soort kioskje”, vertelt Mariëtte van der Ven over de achtergrond van het huisje. “Ik ben uitgegaan van de kernactiviteit van Werkendam, namelijk de scheepsvaart en scheepsbouw. Wat kan er hier beter staan dan een omgekeerd stukje schip, waarin veel mensen zich geborgen voelen? Het huisje stelt namelijk een scheepsromp op zijn kop voor, inclusief spanten. Bovendien is er sprake van prachtige scheepsbetimmering.”

Mijmeren

Wethouder Schippers toonde zich ook erg tevreden met de nieuwe aanwinst voor Werkendam en had complimenten over voor iedereen die aan het praathuisje gewerkt heeft: “Ik vind het een prachtig ontwerp. Het is echt een kunststuk geworden en je zit fantastisch. Je hebt uitzicht over de rivier en kunt hier mijmeren over het verleden, heden en toekomst van rivier en achterland.”