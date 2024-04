A27 dit weekend weer dicht richting Utrecht tussen Hooipolder en Gorinchem

ALTENA • De A27 richting Utrecht is dit weekend dicht tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem, in verband met onderhoudswerkzaamheden.

De afsluiting is van vrijdag 26 april 21.00 uur tot maandag 29 april 05.00 uur. Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59, A2 en A15 of via de A59, A16, N3 en A15.

Lokaal verkeer in Altena

Lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322/N283 en N267 naar de A59. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Waarom op Koningsdag?

De afsluiting valt samen met Koningsdag. Afsluitingen plant Rijkswaterstaat zo veel mogelijk in verkeersluwe periodes, zoals weekenden en vakanties. Gezien de grote hoeveelheid (weekend)werkzaamheden in 2024 is maar een beperkt aantal weekenden beschikbaar voor werkzaamheden.

Vandaar dat men genoodzaakt is wegwerkzaamheden te plannen in weekenden rondom feestdagen, zoals Koningsdag en Hemelvaartsdag.

Fietsers, voetgangers en openbaar vervoer

Fietsers en voetgangers hebben tijdens de afsluiting van de A27 tussen Hooipolder en Gorinchem gewoon doorgang over de fietspaden van de Merwedebrug en de Keizersveerbrug.

Het openbaar vervoer richting Gorinchem kan het gehele weekend niet over de Merwedebrug rijden. Het openbaar vervoer kan wel over de Keizersveerbrug rijden.



• Omleidingskaart tijdens werkzaamheden A27 van vrijdag 26 april 21.00 uur tot maandag 29 april 05.00 uur.