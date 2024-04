Ondernemer wil goedkeuring van gemeenteraad voor nieuw energiecontract met AquaAltena

ANDEL/ALMKERK • Gerben van Giessen, eigenaar van Butterfly Orchids in Andel, levert al zo’n tien jaar warmte aan het naburige zwembad AquaAltena. Het huidige energiecontract loopt af in juli, dus er moeten gesprekken worden gevoerd over het verlengen van dit contract. Van Giessen wil echter dat de voltallige gemeenteraad hiermee instemt, voordat hij weer om de tafel gaat.

‘Ik wil niet dat als ik een energiecontract afsluit met de gemeente, het weer negatief op mij wordt afgeschilderd’, liet Van Giessen de gemeenteraad onlangs weten in een brief. Volgens de ondernemer is dit in het verleden wel gebeurd.

‘Bepaald beeld geschetst’

‘Als ik zaken aanvroeg of deed, werd er telkens zeker niet positief over gesproken. Dit was het geval in de afgelopen jaren, ook als het zijdelings ging over de energielevering in de raad. (…) Aangezien jullie deel uitmaken van de gemeente en een bepaald beeld schetsen, is het voor mij belangrijk om te weten of jullie willen dat er een energiecontract met mij wordt gesloten’, hield de orchideeënkweker de raad voor.

Van Giessen riep de partijen op om hem te laten weten of ze willen dat er een energiecontract met hem wordt aangegaan. ‘Zodra ik van iedere partij reactie heb ontvangen, kunnen we het gesprek vervolgen. Uiteindelijk heeft niemand er iets aan als er een negatief beeld wordt geschetst.’

‘Wankele basis’

De brief baart AltenaLokaal zorgen, zo werd dinsdag duidelijk tijdens de raadsvergadering. “Wij interpreteren deze brief als zeer dwingend en dan laat ik me nog voorzichtig uit”, stelde fractievoorzitter Philip den Haan.

“Het lijkt erop, met een slag om de arm, dat het hier – mede gelet op een eerdere brief die gestuurd is over de uitbreiding van de kassen – gaat over kiezen of kabelen. Daar houden we niet zo van en dit is een wankele basis voor de gebruikers van dit zwembad.”

College tevreden over samenwerking

In reactie op een aantal vragen van Den Haan, liet wethouder Shah Sheikkariem weten dat het college zeer tevreden is over de warmtevoorziening die het zwembad de afgelopen jaren van Van Giessen heeft ontvangen. “Wij zien dit als de meest efficiënte wijze en willen dit ook graag continueren.”

Sheikkariem gaf aan dat er alternatieven zijn onderzocht: “Maar die zijn niet het meest voor de hand liggend. Onze inzet is om er met deze leverancier uit te komen.”

De partijen lijken nu dus aan zet om een standpunt in te nemen en dit kenbaar te maken bij Van Giessen.