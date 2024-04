• Waterschap Rivierenland oefent het sluiten van de coupure in de fietstunnel door de Werkense Dijk bij de kinderboerderij in Werkendam.

Fietstunnel door Werkense Dijk in Werkendam sluit volgende week tijdelijk

25 minuten geleden

WERKENDAM • Waterschap Rivierenland oefent op donderdag 2 mei het sluiten van de coupure in de fietstunnel door de Werkense Dijk bij de kinderboerderij in Werkendam. Fietsverkeer wordt die ochtend omgeleid.

Voor de veiligheid is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Net als doorgangen voor verkeer (coupures). De Werkense Dijk dient van oudsher ter bescherming van Werkendam tegen het water van de Nieuwe Hollandse Waterlinie of een overstroming in Altena.

De coupure sluit pas bij extreem hoogwater: bij 17,80m +NAP op de Rijn bij Lobith of 14,50m +NAP op de Maas bij Sambeek-Beneden.

Sluiting coupure

Het waterschap oefent regelmatig of de opbouw van coupures goed verloopt en of alle materialen in goede staat verkeren. Bij de oefening op donderdag 2 mei sluit de fietstunnel in de Werkense Dijk tussen 09.00 en 11.30 uur.

Stremming

De oefening kan overlast veroorzaken voor fietsers. De gemeente zal waar nodig met borden omleiden.